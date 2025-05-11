Валерий Гайдукевич: «Цена ошибки военного человека значительно выше, потому что это цена жизни людей»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А вот как взаимодействие нашей страны в рамках ОДКБ происходит?

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Сейчас тоже, в принципе, каждый год проходят учения однозначно. Определили специальные подразделения, которые участвуют в этих мероприятиях. Сейчас вот проблема возникла в ОДКБ с Арменией, которая пока официально не вышла и занимает такую, скажем, совсем понятную позицию. А это, да, проводится учение. И вот самый простой пример: когда в Казахстане возникли проблемы, тогда наша 103-я бригада принимала участие в этих событиях. То есть готовиться надо однозначно. Дело в том, что надо же не только учиться непосредственно на поле боя или на площадке воевать, а надо еще и штабы готовить для того, чтобы операцию разработать и осуществить – это достаточно продолжительное время, и нужно понимание этого всего. Это, в первую очередь, собрать образ Отечественной войны. Когда заканчивается операция? Когда заканчиваются ресурсы, которые были собраны: боеприпасы, горючее, техника. Когда-то истощилась, а когда-то заканчивалась. Поэтому тоже надо уметь и прогнозировать, уметь и сосредоточить, а сейчас, в условиях массового применения дронов, это еще сложнее становится. У нас тут достаточно интенсивно развивается. И последние события, когда Президенту показывают практически постоянно новые образцы, которые разрабатываются нашим военпромом.