В Москве состоялся брифинг начальника Объединённого штаба ОДКБ

Более 5 тысяч человек и свыше 900 единиц вооружения задействовали в совместных учениях ОДКБ в 2024-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Москве начальник Объединенного штаба организации провел брифинг об итогах года и планах на нынешний.

Маневры прошли с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, отметил Андрей Сердюков. Учебные и исследовательские цели достигнуты, а личный состав показал слаженность действий. Работа ОДКБ проходила в условиях усиления нестабильности в общемировых процессах. В политике нарастают противоречия и увеличивается уровень турбулентности: организация должна быть готова к любым вызовам извне. Так, принято решение провести в марте командно-штабную тренировку, которая и станет ключевым мероприятием при планировании совместных учений ОДКБ. Особенностью стратегических занятий также будет участие в них оперативной группы антитеррористического центра Содружества Независимых Государств.