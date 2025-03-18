В Москве проходит стратегическая командно-штабная тренировка стран – участниц ОДКБ

Стратегическая командно-штабная тренировка стран – участниц ОДКБ стартовала в Москве 17 марта. В Объединенном штабе организации прошло совещание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул начальник штаба Андрей Сердюков, это плановое мероприятие, которое является ключевым в системе совместной подготовки организации в 2025 году. Оно не направлено против каких-либо конкретных государств и военных союзов. Главная цель – совершенствование совместной работы функциональных групп центра кризисного реагирования и оперативных групп стран в оценке обстановки в регионах коллективной безопасности. В числе ключевых задач также подготовка предложений и проектов решений по формированию и развертыванию коллективных сил.

Андрей Сердюков, начальник Объединенного штаба ОДКБ:

В соответствии с замыслом стратегическая командно-штабная тренировка проводится на базе Объединенного штаба в течение четырех суток, с 17 по 20 марта, под моим руководством. В ходе трех этапов планируется последовательно отработать вопросы подготовки коллективных решений на формирование и развертывание всех компонентов военной составляющей организации, коллективных сил оперативного реагирования, коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности и коллективных миротворческих сил, а также совместного формирования РХБ-защиты и медицинского обеспечения.