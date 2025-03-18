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В Москве проходит стратегическая командно-штабная тренировка стран – участниц ОДКБ

18 марта 2025 06:35
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Стратегическая командно-штабная тренировка стран – участниц ОДКБ стартовала в Москве 17 марта. В Объединенном штабе организации прошло совещание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве проходит стратегическая командно-штабная тренировка стран – участниц ОДКБ -2

Как подчеркнул начальник штаба Андрей Сердюков, это плановое мероприятие, которое является ключевым в системе совместной подготовки организации в 2025 году. Оно не направлено против каких-либо конкретных государств и военных союзов. Главная цель – совершенствование совместной работы функциональных групп центра кризисного реагирования и оперативных групп стран в оценке обстановки в регионах коллективной безопасности. В числе ключевых задач также подготовка предложений и проектов решений по формированию и развертыванию коллективных сил.

В Москве проходит стратегическая командно-штабная тренировка стран – участниц ОДКБ -4

Андрей Сердюков, начальник Объединенного штаба ОДКБ:
В соответствии с замыслом стратегическая командно-штабная тренировка проводится на базе Объединенного штаба в течение четырех суток, с 17 по 20 марта, под моим руководством. В ходе трех этапов планируется последовательно отработать вопросы подготовки коллективных решений на формирование и развертывание всех компонентов военной составляющей организации, коллективных сил оперативного реагирования, коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности и коллективных миротворческих сил, а также совместного формирования РХБ-защиты и медицинского обеспечения.

В Москве проходит стратегическая командно-штабная тренировка стран – участниц ОДКБ -6

Впервые в тренировке, которая продолжится по 20 марта, принимают участие опергруппа антитеррористического центра СНГ, а также Секретариат парламентской ассамблеи ОДКБ в качестве наблюдателей. Объединенному штабу предстоит отработать решение задач по предотвращению кризисной ситуации в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах, а также в границах одного из регионов Таджикистана.

# ОДКБ # Военные учения

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