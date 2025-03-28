Булавко: Организация Договора о коллективной безопасности является островком стабильности и здравого смысла
Страны ОДКБ усиливают информационные рубежи. Акцент сегодня на повышении гибкости систем кибербезопасности, готовности к отражению атак в виртуальном пространстве и минимизации их последствий. Эти темы обсудили на заседании Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в дискуссии приняли депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В условиях нестабильной геополитической обстановки и общей напряженности в мире участники ОДКБ должны быть готовы к любым угрозам. Одна из наиболее актуальных – искусственный интеллект. Противостоять подобным вызовам в одиночку невозможно – отметили участники заседания. Страны ОДКБ разрабатывают совместные механизмы правового регулирования в этой сфере. Взаимодействуют также на уровне спецслужб.
Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Обсуждение этих вопросов направлено прежде всего на обеспечение безопасности граждан, независимо от того, в какой стране они сегодня проживают. На мой взгляд, это очень важно в условиях сегодняшней нестабильной военно-политической обстановки во всем мире. И Организация Договора о коллективной безопасности в этом хаосе, можно так сказать, является островком стабильности, результативности и здравого смысла.
Обеспечение кибербезопасности – один из приоритетов работы ОДКБ в текущем году. В 2025-м страны планируют провести международную конференцию на эту тему. Особое внимание уделят также укреплению внешнеполитического взаимодействия. Об этом также говорили на заседании Постоянной комиссии. Центральным стал вопрос исторической значимости заключения договоров о государственной границе между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это важнейшая тема, и очень хорошо, что все три страны, те, кто входит в ОДКБ и кто входит в Содружество Независимых Государств, договорились по этой важной теме, которая, конечно, будет способствовать укреплению безопасности в регионе ответственности ОДКБ.
Организация намерена развивать систему коллективной безопасности. В сентябре на территории нашей страны запланировано проведение совместных учений с привлечением сил оперативного реагирования, служб разведки и материально-технического обеспечения ОДКБ. Замыслы этих маневров планируется увязать с целями учений Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025».