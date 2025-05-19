Парламентская делегация Беларуси примет участие в заседании Совета ПА ОДКБ

Белорусская парламентская делегация сегодня, 19 мая, примет участие в заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ. Пройдет встреча в Бишкеке, в государственной резиденции «Ала-Арча». Нашу делегацию возглавляет председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что на заседании спикеры парламентов стран-участниц – Организации договора о коллективной безопасности подведут итоги реализации решений, принятых в 2024 году. Рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением коллективной безопасности в условиях новых вызовов и угроз, в том числе в информационном и цифровом поле. Обсудят работу по сближению и гармонизации национальных законодательств государств – членов Организации.

Организация Договора о коллективной безопасности – исключительно оборонительный блок. Речь идет не только и не столько о возможном нападении извне. Среди задач объединения – борьба с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков, противодействие нелегальной миграции. Напомним, Беларусь к ОДКБ присоединилась в декабре 1993-го и за эти годы стала одной из опор Организации.