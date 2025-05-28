Прямой эфир

Заседание Совета министров обороны стран ОДКБ пройдёт 28 мая в Бишкеке

28 мая 2025 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В сложных условиях военно-политической обстановки Организация Договора о коллективной безопасности остается неотъемлемым элементом поддержания мира, безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Очередное заседание Совета министров обороны государств, входящих в ОДКБ, 28 мая пройдет в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Совета министров обороны стран ОДКБ пройдёт 28 мая в Бишкеке-2

Повестка насыщенная. Участники встречи обменяются мнениями относительно актуальных вызовов и угроз. Позицию нашей страны озвучит министр обороны. В Кыргызстан Виктор Хренин прибыл накануне. На заседании также будут обсуждаться вопросы, связанные с совместной подготовкой органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности, бюджетом ОДКБ на следующий год. 

В современной обстановке, на фоне гонки вооружений, продолжающейся милитаризации восточно-европейского региона, особенно Польши, Беларусь призывает ОДКБ к согласованной деятельности. Как не раз подчеркивал наш Президент, жизненно важно обеспечить стабильность, сохранить единство. Организация Договора о коллективной безопасности должна адаптироваться к современным реалиям развития международной обстановки.

# Международное сотрудничество # ОДКБ

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил белорусских пограничников с профессиональным праздником
28 мая 2025 06:08

Лукашенко поздравил белорусских пограничников с профессиональным праздником

Ориентироваться на дубы и берёзы – делимся секретом лучшего времени для посадки картофеля
27 мая 2025 20:18

Ориентироваться на дубы и берёзы – делимся секретом лучшего времени для посадки картофеля

Огурцы, томаты и клубника – как правильно выбирать рассаду
27 мая 2025 20:17

Огурцы, томаты и клубника – как правильно выбирать рассаду