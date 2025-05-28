Заседание Совета министров обороны стран ОДКБ пройдёт 28 мая в Бишкеке

В сложных условиях военно-политической обстановки Организация Договора о коллективной безопасности остается неотъемлемым элементом поддержания мира, безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Очередное заседание Совета министров обороны государств, входящих в ОДКБ, 28 мая пройдет в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестка насыщенная. Участники встречи обменяются мнениями относительно актуальных вызовов и угроз. Позицию нашей страны озвучит министр обороны. В Кыргызстан Виктор Хренин прибыл накануне. На заседании также будут обсуждаться вопросы, связанные с совместной подготовкой органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности, бюджетом ОДКБ на следующий год.

В современной обстановке, на фоне гонки вооружений, продолжающейся милитаризации восточно-европейского региона, особенно Польши, Беларусь призывает ОДКБ к согласованной деятельности. Как не раз подчеркивал наш Президент, жизненно важно обеспечить стабильность, сохранить единство. Организация Договора о коллективной безопасности должна адаптироваться к современным реалиям развития международной обстановки.