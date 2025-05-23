В рамках выставки MILEX пройдёт заседание Координационного совета уполномоченных органов стран ОДКБ

Новейшие зенитно-ракетные комплексы, модернизированные бронетранспортеры, антидроновые пули и средства радиоэлектронной борьбы. Международная выставка вооружения и военной техники продолжает работу в столице. Оружейный салон MILEX-2025 развернулся на площадях «БелЭкспо», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе третьего дня – серия двусторонних встреч, диалоговых площадок и заседание Координационного совета уполномоченных органов стран ОДКБ. Запланирована также ярмарка инновационных разработок, где покажут технологии, оборудование и специальные средства обеспечения безопасности. В целом на полях выставки представлено более 750 милитари-новинок.

Екатерина Згировская, официальный представитель производителя патронов IGLA (Россия):

Впервые на MILEX мы представляем линейку специализированных патронов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами низколетящими. Их больше пока нигде не представляли.

Если в обычных охотничьих у нас свинцовая дробь, она достаточно мягкая, то здесь разработчики создали специальный сплав из вольфрама, никеля и железа, который гораздо тверже и тяжелее. То есть он осуществляет гораздо лучшее пробитие цели, по которой летит.