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В рамках выставки MILEX пройдёт заседание Координационного совета уполномоченных органов стран ОДКБ

23 мая 2025 06:15
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Новейшие зенитно-ракетные комплексы, модернизированные бронетранспортеры, антидроновые пули и средства радиоэлектронной борьбы. Международная выставка вооружения и военной техники продолжает работу в столице. Оружейный салон MILEX-2025 развернулся на площадях «БелЭкспо», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках выставки MILEX пройдёт заседание Координационного совета уполномоченных органов стран ОДКБ-2

В программе третьего дня – серия двусторонних встреч, диалоговых площадок и заседание Координационного совета уполномоченных органов стран ОДКБ. Запланирована также ярмарка инновационных разработок, где покажут технологии, оборудование и специальные средства обеспечения безопасности. В целом на полях выставки представлено более 750 милитари-новинок.

В рамках выставки MILEX пройдёт заседание Координационного совета уполномоченных органов стран ОДКБ-4

Екатерина Згировская, официальный представитель производителя патронов IGLA (Россия):
Впервые на MILEX мы представляем линейку специализированных патронов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами низколетящими. Их больше пока нигде не представляли.

Если в обычных охотничьих у нас свинцовая дробь, она достаточно мягкая, то здесь разработчики создали специальный сплав из вольфрама, никеля и железа, который гораздо тверже и тяжелее. То есть он осуществляет гораздо лучшее пробитие цели, по которой летит.

12-я по счету выставка MILEX продлится до 24 мая. Участие в международном форуме участие принимают компании России, Китая, Пакистана и Индии.

# Выставка # Оружие и боеприпасы # ОДКБ

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