Нужно максимально эффективно обеспечить решение задач ОДКБ по укреплению безопасности – Сергеенко

Международные отношения переживают серьезный кризис, а трансформация мирового геополитического ландшафта сопровождается небывалым нарастанием напряженности. Чтобы эффективно реагировать на эти вызовы и угрозы, страны – участницы ОДКБ должны адаптироваться к новым реалиям. Об этом заявил Игорь Сергеенко, выступая на заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации. Встреча состоялась в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Палаты представителей подчеркнул, что на данном этапе приоритетным направлением работы парламентариев должно стать укрепление единства, ведь общий голос ОДКБ звучит громче и оппоненты вынуждены с ним считаться. Кроме того, немаловажную роль играет законодательное обеспечение принимаемых решений. Именно парламентарии должны максимально эффективно обеспечить реализацию решаемых ОДКБ задач по укреплению безопасности.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Законодательное обеспечение принимаемых решений – важнейшее направление работы Ассамблеи. Именно мы, парламентарии, можем и должны максимально эффективно обеспечить реализацию решаемых ОДКБ задач по укреплению безопасности. Актуальным направлением деятельности на современном этапе является активизация диалога о новой евразийской архитектуре безопасности. С этой целью в рамках состоявшихся в Минске в 2023 и 2024 годах двух международных конференций Беларусь запустила процесс обсуждения данной инициативы. Практическим результатом II Минской конференции по евразийской безопасности стало подписанное министрами иностранных дел Беларуси и России «Совместное видение Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке».