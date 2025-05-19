Общий голос ОДКБ звучит громче, и оппоненты вынуждены с ним считаться – Сергеенко

Международные отношения переживают серьезный кризис, а трансформация мирового геополитического ландшафта сопровождается небывалым нарастанием напряженности. Чтобы эффективно реагировать на эти вызовы и угрозы, страны – участницы ОДКБ должны адаптироваться к новым реалиям. Об этом заявил Игорь Сергеенко, выступая на заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации. Встреча проходит в Бишкеке, в государственной резиденции «Ала-Арча», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Палаты представителей подчеркнул, что на данном этапе приоритетным направлением работы парламентариев должно стать укрепление единства, ведь общий голос ОДКБ звучит громче и оппоненты вынуждены с ним считаться. Кроме того, немаловажную роль играет законодательное обеспечение принимаемых решений. Именно парламентарии должны максимально эффективно обеспечить реализацию решаемых ОДКБ задач по укреплению безопасности.

На заседании спикеры парламентов стран-участниц рассматривают вопросы, связанные с обеспечением коллективной безопасности в условиях новых вызовов и угроз, в том числе в информационном и цифровом поле. Перед началом заседания состоялась торжественная церемония. Главы делегаций возложили цветы к Вечному огню у монумента Победы. Память павших почтили минутой молчания.