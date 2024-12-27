В Минске прошло заседание штаба патриотических сил – какие вопросы на повестке?

Противодействие влиянию извне на электорат, вовлечение максимального числа белорусов в избирательную кампанию. Эти вопросы стали главными в повестке заседания штаба патриотических сил, которое прошло в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остается чуть менее месяца до выборов Президента Беларуси, и сегодня важно консолидироваться гражданскому обществу и вместе выступать против провокаций извне. Попытки дестабилизировать ситуацию в Беларуси не прекращаются. Ответ на них должен быть четким и принципиальным, уверены участники диалога, которые обсудили принципы работы общественных организаций с населением в электоральный период. Основное, чтобы выборы прошли в полном соответствии с избирательным законодательством Беларуси.

Андрей Басак, заместитель председателя партии и общественного объединения «Белая Русь»: Внутри страны у нас все стабильно. Отмечаем конструктивную работу всех заинтересованных структур. Но при этом нельзя исключать внешний фактор, который складывается на данный момент. У нас делается все, чтобы сохранить мир и спокойствие. Эти факторы, что необходимо делать нашему гражданскому обществу, чтобы не допустить дестабилизации и способствовать спокойному процессу прохождения выборов в нашей стране.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы с другими общественными объединениями будем инициировать и уже активно закрутили эту работу по созданию общественного центра по наблюдению за выборами. Это тот традиционный участок, за который мы отвечаем. По аналогии с прошлыми кампаниями мы выстроим эту работу и в этом году. И наряду с информационным центром при ЦИК будет работать общественный центр по наблюдению от штаба патриотических сил.

Центр общественного наблюдения за выборами разместится во Дворце культуры профсоюзов. Это совсем недалеко от малого зала Дворца Республики, где будет работать информационный центр ЦИК Беларуси.