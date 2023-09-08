«Белорусское общество стало более сплочённым». Что обсуждали на форуме «Беларусь адзіная» в Светлогорске?

Новости Беларуси. Белорусскому обществу важно не только анализировать пройденный путь, но и говорить о повестке будущего. Акцент на этом сделал председатель общественного объединения «Знание» Вадим Гигин во время акции «Беларусь адзiная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалоговую площадку общественных объединений и политических партий принял Светлогорск – это уже третья точка форума. Подводя предварительный итог, эксперты отмечают: за минувшие два года в стране произошли серьезные изменения, а гражданское общество стало более зрелым.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Волнуют вопросы нашего государственного устройства, перспектив развития нашей страны. Волнует, не повторится ли у нас 2020 год. Как мы будем социализировать молодежь и на каких ценностях ее воспитывать. Людей волнует, в чем сегодня состоит патриотизм белорусского общества.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Знание»:

Они понимают, что белорусское общество стало более сплоченным, то есть произошли очень серьезные изменения и на законодательном уровне, прежде всего референдум конституционный. Те законы, которые принимаются сейчас, взаимодействие гражданского общества и власти. Появление очень сильной политической прослойки в виде партий, которые проявляют все большую активность, а не являются просто «диванными» партиями. Вот совокупность этих факторов и предает уверенность в своих силах.

Единство ценностей и взглядов белорусов стало главной темой встречи. Это символично в преддверии Дня народного единства – праздника, который исторически доказал общность нашего народа.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

70 % населения западной Беларуси – это этнические белорусы, и 30 – это, конечно же, украинцы, русские, поляки, евреи. Но подавляющее большинство на этих территориях компактно проживало население Беларуси. Поэтому это было, безусловно, на радость. Более того, это была возможность всему народу стабильно, нормально развиваться в составе единого государства, общей семьей.