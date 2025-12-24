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Макрон обвинил США в запугивании ЕС на фоне санкций против экс-еврокомиссара

24 декабря 2025 14:01
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Макрон обвинил США в запугивании ЕС на фоне санкций против экс-еврокомиссара-0

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с критикой введения Вашингтоном санкционных ограничений в отношении ряда граждан ЕС, пишет ТАСС.

Среди пяти граждан Евросоюза, которых коснулись американские санкции, – бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, обвиняемый американской стороной в попытке ввести цензуру в отношении граждан США. Данные меры, по словам Макрона, представляют собой акт «запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета».

Как указал французский лидер, Закон Европейского союза о цифровых услугах, частично послуживший поводом для введения рестрикций против Тьерри Бретона, не затрагивает интересы других стран.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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