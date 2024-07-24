Какую роль играет отец в жизни ребёнка? Рассказал учредитель «Гильдии отцов»

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Курильский, учредитель общественного объединения «Гильдия отцов».

Александр Стасевич, ведущий:

Дмитрий, какая главная идея вашего общественного объединения? Чем вы занимаетесь?

Дмитрий Курильский, учредитель общественного объединения «Гильдия отцов»:

Мы занимаемся популяризацией роли мужчины-отца в семье и, соответственно, в обществе. А также важный момент – традиционные ценности семьи. Где, естественно, отец, мужчина – это главный хранитель, главный организатор всех этих традиций, которые должны быть в семье, откуда и исходят корни. Потому что традиции – это же не обязательно встречать Новый год. Традиции – пельмени по воскресеньям лепить, это тоже традиции, или высаживать какие-то деревья и так далее. И за все это, мы считаем, что должен отвечать мужчина, отец.

Александра Каштанова, ведущая:

Какая, на ваш взгляд, «Гильдия отцов»? Как она рекомендует родителям себя вести и какую лепту вносить в семейный быт? Дмитрий Курильский:

Здесь как бы все просто. Опять-таки то, что мы делаем, и то, что отцы – пойти и посадить с ребенком дерево. Вот вы попробуйте, у кого нет детей, у кого есть дети, знает. Если ты посадишь с ребенком дерево, ребенок будет каждые полгода, а может, год и раньше, говорить: пойдем, посмотрим на это дерево. Вот это и есть патриотизм. Для него важна история, а эту историю отец должен создать для ребенка, сам он ее не создаст.