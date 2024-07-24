Какую роль играет отец в жизни ребёнка? Рассказал учредитель «Гильдии отцов»

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Курильский, учредитель общественного объединения «Гильдия отцов».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Курильский, учредитель общественного объединения «Гильдия отцов».
Александр Стасевич, ведущий:
Дмитрий, какая главная идея вашего общественного объединения? Чем вы занимаетесь?
Дмитрий Курильский, учредитель общественного объединения «Гильдия отцов»:
Мы занимаемся популяризацией роли мужчины-отца в семье и, соответственно, в обществе. А также важный момент – традиционные ценности семьи. Где, естественно, отец, мужчина – это главный хранитель, главный организатор всех этих традиций, которые должны быть в семье, откуда и исходят корни. Потому что традиции – это же не обязательно встречать Новый год. Традиции – пельмени по воскресеньям лепить, это тоже традиции, или высаживать какие-то деревья и так далее. И за все это, мы считаем, что должен отвечать мужчина, отец.
Александра Каштанова, ведущая:
Какая, на ваш взгляд, «Гильдия отцов»? Как она рекомендует родителям себя вести и какую лепту вносить в семейный быт?
Дмитрий Курильский:
Здесь как бы все просто. Опять-таки то, что мы делаем, и то, что отцы – пойти и посадить с ребенком дерево. Вот вы попробуйте, у кого нет детей, у кого есть дети, знает. Если ты посадишь с ребенком дерево, ребенок будет каждые полгода, а может, год и раньше, говорить: пойдем, посмотрим на это дерево. Вот это и есть патриотизм. Для него важна история, а эту историю отец должен создать для ребенка, сам он ее не создаст.
Когда ты идешь по улице, проходишь мимо парка, он называется в честь кого-то. Спроси, в честь кого он называется. Естественно, он этого не будет знать. Отец, скорее всего, знать не будет, но благо сейчас есть гаджеты, можно посмотреть и рассказать. То же разделение мусора. Я могу перечислять массу примеров.
Здесь только отец может вот такие не то что бы силовые, а физические моменты в создании истории. То есть ребенку нужно создавать историю, чтобы он ее потом помнил. Что вот это мы сделали вместе, надо потом приехать через год проверить. Мать это тоже, конечно, может, но у нее немножко другая функция. Она хранительница очага.
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