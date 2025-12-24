Прямой эфир

Улицы столицы готовы к празднику – как в Минске будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь

24 декабря 2025 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новогоднее чудо совсем не за горами. Улицы столицы уже готовы к празднику. В самом центре расположились красочные ярмарки. Именно эта площадка около Дворца спорта станет центром притяжения белорусов в новогоднюю ночь. Попасть на основную локацию получится со стороны проспекта Победителей, 2. Возле подземного перехода будут работать контрольно-пропускные пункты.

Улицы столицы готовы к празднику – как в Минске будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь-2

Александр Байдун, начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
В новогоднюю ночь места проведения массовых мероприятий будут взяты под контроль, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В праздничных локациях возле Дворца спорта в новогоднюю ночь, а также 1 января будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с личным досмотром граждан и их вещей.

Не стоит забывать о безопасности в период праздников даже дома. Позаботиться о себе и своих близких можно, установив охранную сигнализацию с тревожной кнопкой. Такая система позволяет при необходимости мгновенно вызвать помощь.

Улицы столицы готовы к празднику – как в Минске будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь-4

Виталий Боровик, начальник Октябрьского отдела (г. Минска) департамента охраны МВД Республики Беларусь:
Какие преимущества? Праздники, много мероприятий торжественных будет проходить. Где-то, возможно, какие-то конфликтные ситуации с соседями. Где-то необходимо будет помощь нашим менее защищенным слоям населения, как пенсионеры.

Сигнал тревоги поступает на рабочее место дежурного пульта управления Департамента охраны, а после попадает в радиоэфир. На место выезжает наряд.

Улицы столицы готовы к празднику – как в Минске будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь-6

Геннадий Груша, первый заместитель начальника Октябрьского отдела (г. Минска) департамента охраны МВД Республики Беларусь:
После чего ставит задачу на планшет АРМ ГЗ, который составляет маршрут, а также характеристики объекта. Также если на объекте установлен видеоконтроль, а также республиканская система мониторинга, дежурный открывает видео и смотрит, что конкретно происходит на объекте. По ходу движения передает всю необходимую информацию наряду группы задержания.

Подробности в видео.

# Милиция Беларуси # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Новогодний бал во Дворце Независимости! Как проходит подготовка к торжеству – заглянули в закулисье
24 декабря 2025 14:10

Новогодний бал во Дворце Независимости! Как проходит подготовка к торжеству – заглянули в закулисье

Председатель КГБ Беларуси рассказал, какую пользу Роман Протасевич принёс в качестве разведчика
24 декабря 2025 13:55

Председатель КГБ Беларуси рассказал, какую пользу Роман Протасевич принёс в качестве разведчика

МТС в 2025 году укрепил сеть почти на 1,5 тысячи базовых станций LTE
24 декабря 2025 13:55

МТС в 2025 году укрепил сеть почти на 1,5 тысячи базовых станций LTE