Улицы столицы готовы к празднику – как в Минске будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь
Новогоднее чудо совсем не за горами. Улицы столицы уже готовы к празднику. В самом центре расположились красочные ярмарки. Именно эта площадка около Дворца спорта станет центром притяжения белорусов в новогоднюю ночь. Попасть на основную локацию получится со стороны проспекта Победителей, 2. Возле подземного перехода будут работать контрольно-пропускные пункты.
Александр Байдун, начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
В новогоднюю ночь места проведения массовых мероприятий будут взяты под контроль, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В праздничных локациях возле Дворца спорта в новогоднюю ночь, а также 1 января будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с личным досмотром граждан и их вещей.
Не стоит забывать о безопасности в период праздников даже дома. Позаботиться о себе и своих близких можно, установив охранную сигнализацию с тревожной кнопкой. Такая система позволяет при необходимости мгновенно вызвать помощь.
Виталий Боровик, начальник Октябрьского отдела (г. Минска) департамента охраны МВД Республики Беларусь:
Какие преимущества? Праздники, много мероприятий торжественных будет проходить. Где-то, возможно, какие-то конфликтные ситуации с соседями. Где-то необходимо будет помощь нашим менее защищенным слоям населения, как пенсионеры.
Сигнал тревоги поступает на рабочее место дежурного пульта управления Департамента охраны, а после попадает в радиоэфир. На место выезжает наряд.
Геннадий Груша, первый заместитель начальника Октябрьского отдела (г. Минска) департамента охраны МВД Республики Беларусь:
После чего ставит задачу на планшет АРМ ГЗ, который составляет маршрут, а также характеристики объекта. Также если на объекте установлен видеоконтроль, а также республиканская система мониторинга, дежурный открывает видео и смотрит, что конкретно происходит на объекте. По ходу движения передает всю необходимую информацию наряду группы задержания.
Подробности в видео.