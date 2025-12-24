Улицы столицы готовы к празднику – как в Минске будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь

Новогоднее чудо совсем не за горами. Улицы столицы уже готовы к празднику. В самом центре расположились красочные ярмарки. Именно эта площадка около Дворца спорта станет центром притяжения белорусов в новогоднюю ночь. Попасть на основную локацию получится со стороны проспекта Победителей, 2. Возле подземного перехода будут работать контрольно-пропускные пункты.

Александр Байдун, начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

В новогоднюю ночь места проведения массовых мероприятий будут взяты под контроль, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В праздничных локациях возле Дворца спорта в новогоднюю ночь, а также 1 января будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с личным досмотром граждан и их вещей.

Не стоит забывать о безопасности в период праздников даже дома. Позаботиться о себе и своих близких можно, установив охранную сигнализацию с тревожной кнопкой. Такая система позволяет при необходимости мгновенно вызвать помощь.