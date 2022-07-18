Не для хобби, а чтобы выпускать пар. Каких организаций не хватает в Беларуси?

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы вывели две большие мысли: первая мысль о том, что может существовать организация, которая на уровне государства. Имеется в виду преемственность от самого маленького и до самого взрослого. В том числе мы говорим о том, что организации должны быть абсолютно разные в том плане, что они должны привлекать абсолютно разных людей. Хобби, привычками, еще какими-то вещами, которые он просто привык делать. Они, возможно, заточены в Telegram. Как мне кажется, наравне с большой организацией, которая объединяет все поколения, должны существовать мелкие. Но не для того, чтобы хобби привлекать. А для того, чтобы пар выпускать.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Можно я уточню, что вы имеете в виду под «выпускать пар в общественных организациях»?
Кирилл Казаков:
Это, как у подростков называется, радикализм такой. Когда ты знаешь, что что-то не так произошло, но ты не знаешь как выговориться. Тебе нужно куда-то пойти и что-то сделать. Мне кажется, что до 2020 года эти экстремальные организации они как раз таки и подгребали людей, у которых много энергии, много инициативы, но какая-то злость. Возможно, какая-то обида, отчислили его из университета, не там дорогу перешел – его милиционер оштрафовал. А этот пар куда-то деть надо.
Ольга Шпилевская:
Таких экстремальных организаций, мы же говорим сейчас про то, что у нас появились общественные организации, который как раз не были экстремальными. Они занимались птичками, собачками, дворовыми территориями и еще какими-то вопросами. Просто объединение, которое читает книги, объединение, которое рисует рисунки. Поэтому, если мы говорим про что-то, где можно выпускать пар, то мы говорим про то, что мы должны разрешить создавать полуэкстремистские организации, в которые ты приходишь выпускать пар.
Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Я возражу. Кирилл прав в этом смысле. Вслед за нашими крупными организациями должно прийти время, оно уже приходит, чтобы относительно малых организаций, которых еще нет, но они могут быть, они стали таким же участниками диалога общественного, какими являются большие организации. И перехватывать инициативу мы должны.
Кирилл Казаков:
Партии монархистов и пиратов существуют в Европе. Они для этого и существуют.
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