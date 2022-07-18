Не для хобби, а чтобы выпускать пар. Каких организаций не хватает в Беларуси?

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы вывели две большие мысли: первая мысль о том, что может существовать организация, которая на уровне государства. Имеется в виду преемственность от самого маленького и до самого взрослого. В том числе мы говорим о том, что организации должны быть абсолютно разные в том плане, что они должны привлекать абсолютно разных людей. Хобби, привычками, еще какими-то вещами, которые он просто привык делать. Они, возможно, заточены в Telegram. Как мне кажется, наравне с большой организацией, которая объединяет все поколения, должны существовать мелкие. Но не для того, чтобы хобби привлекать. А для того, чтобы пар выпускать.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Можно я уточню, что вы имеете в виду под «выпускать пар в общественных организациях»? Кирилл Казаков:

Это, как у подростков называется, радикализм такой. Когда ты знаешь, что что-то не так произошло, но ты не знаешь как выговориться. Тебе нужно куда-то пойти и что-то сделать. Мне кажется, что до 2020 года эти экстремальные организации они как раз таки и подгребали людей, у которых много энергии, много инициативы, но какая-то злость. Возможно, какая-то обида, отчислили его из университета, не там дорогу перешел – его милиционер оштрафовал. А этот пар куда-то деть надо. Ольга Шпилевская:

Таких экстремальных организаций, мы же говорим сейчас про то, что у нас появились общественные организации, который как раз не были экстремальными. Они занимались птичками, собачками, дворовыми территориями и еще какими-то вопросами. Просто объединение, которое читает книги, объединение, которое рисует рисунки. Поэтому, если мы говорим про что-то, где можно выпускать пар, то мы говорим про то, что мы должны разрешить создавать полуэкстремистские организации, в которые ты приходишь выпускать пар.