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В Московском районе Минска прошла масштабная медиа-акция «Время выбрало нас»

06 января 2025 08:24
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Вопросы на знание этапов текущей электоральной кампании, а также развитии политической системы Беларуси. Масштабная медиа-акция «Время выбрало нас» в Московском районе Минска объединила сотни человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Московском районе Минска прошла масштабная медиа-акция «Время выбрало нас»-2

Участников встречи заряжали праздничным настроением: в программе творческие номера и подвижные игры. Также для них провели викторину на знание избирательного законодательства и знаковых этапов в суверенной истории. Белорусы проявляют живой интерес к выборам, осознавая важность участия в определении будущего государства.

В Московском районе Минска прошла масштабная медиа-акция «Время выбрало нас»-4

Очень-очень довольна, что мы так живем. Все хорошо у нас. Я рада. Я бы хотела оставить Беларусь такую, как вот сейчас она, мирной, красивой.

В Московском районе Минска прошла масштабная медиа-акция «Время выбрало нас»-6

В первую очередь, наверное, хочется сохранить такую спокойную, процветающую Беларусь, чтобы даже дети мои могли жить в спокойном мире, чтобы не было ни войн, было мирное небо над головой. Мы пойдем всей семьей на эти выборы, потому что однозначно надо оставить голос за нужного кандидата.

В Московском районе Минска прошла масштабная медиа-акция «Время выбрало нас»-8

Участники встречи не только узнали обо всех тонкостях электоральной кампании, но и получили исчерпывающую информацию о кандидатах. Всем участникам раздавали памятки с полезными сведениями, которые помогут лучше понять процесс выборов.

В Московском районе Минска прошла масштабная медиа-акция «Время выбрало нас»-10

Татьяна Брель, член Московской районной организации РОО «Белая Русь» Минска:
Интересуется, когда и как работают избирательные комиссии в досрочное время, есть ли перерывы в работе. Конкретно интересуется, что делать, если во время основного дня выборов люди покидают город Минск и уезжают в другой город. Возможно ли голосование за пределами города Минска.

В Московском районе Минска прошла масштабная медиа-акция «Время выбрало нас»-12

Игорь Цыбин, председатель Московской районной организации РОО «Белая Русь» Минска:
С учетом того, какая политическая ситуация в нашей стране, люди понимают, что сегодня важно на нашей земле сохранить мир и государственную целость нашей страны. И для этого люди не безразличные приходят сюда, для того, чтобы выразить свою активную гражданскую позицию.

Отметим, что электоральная кампания проходит в соответствии с установленным ЦИК календарным планом. С 20 по 25 января белорусы смогут досрочно отдать голос за своего кандидата. А основной день голосования назначен на 26 января.

# Игорь Цыбин # Общественные объединения Беларуси # РОО «Белая Русь»

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