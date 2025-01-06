В Московском районе Минска прошла масштабная медиа-акция «Время выбрало нас»

Вопросы на знание этапов текущей электоральной кампании, а также развитии политической системы Беларуси. Масштабная медиа-акция «Время выбрало нас» в Московском районе Минска объединила сотни человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников встречи заряжали праздничным настроением: в программе творческие номера и подвижные игры. Также для них провели викторину на знание избирательного законодательства и знаковых этапов в суверенной истории. Белорусы проявляют живой интерес к выборам, осознавая важность участия в определении будущего государства.

Очень-очень довольна, что мы так живем. Все хорошо у нас. Я рада. Я бы хотела оставить Беларусь такую, как вот сейчас она, мирной, красивой.

В первую очередь, наверное, хочется сохранить такую спокойную, процветающую Беларусь, чтобы даже дети мои могли жить в спокойном мире, чтобы не было ни войн, было мирное небо над головой. Мы пойдем всей семьей на эти выборы, потому что однозначно надо оставить голос за нужного кандидата.

Участники встречи не только узнали обо всех тонкостях электоральной кампании, но и получили исчерпывающую информацию о кандидатах. Всем участникам раздавали памятки с полезными сведениями, которые помогут лучше понять процесс выборов.

Татьяна Брель, член Московской районной организации РОО «Белая Русь» Минска: Интересуется, когда и как работают избирательные комиссии в досрочное время, есть ли перерывы в работе. Конкретно интересуется, что делать, если во время основного дня выборов люди покидают город Минск и уезжают в другой город. Возможно ли голосование за пределами города Минска.

Игорь Цыбин, председатель Московской районной организации РОО «Белая Русь» Минска:

С учетом того, какая политическая ситуация в нашей стране, люди понимают, что сегодня важно на нашей земле сохранить мир и государственную целость нашей страны. И для этого люди не безразличные приходят сюда, для того, чтобы выразить свою активную гражданскую позицию.

Отметим, что электоральная кампания проходит в соответствии с установленным ЦИК календарным планом. С 20 по 25 января белорусы смогут досрочно отдать голос за своего кандидата. А основной день голосования назначен на 26 января.