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В Латвии из-за цен на электричество отказываются заливать катки

24 декабря 2025 14:02
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Жители Латвии могут остаться без катков. Всему виной дорогая электроэнергия. Нынешние тарифы делают содержание ледовых площадок нерентабельным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии из-за цен на электричество отказываются заливать катки-2

Цена на электроэнергию в стране стремительно растет. Только в ноябре счета увеличились почти в два раза. Власти объясняют это понижением температуры воздуха на улице и увеличением потребления электричества. Однако ситуация  усугубилась после того, как Латвия, Литва и Эстония вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ, отключившись от Беларуси и России в начале 2025 года. Впоследствии в Прибалтике резко стали расти тарифы на электричество – в два, а то и в три раза.

# Латвия

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