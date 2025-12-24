В Латвии из-за цен на электричество отказываются заливать катки

Цена на электроэнергию в стране стремительно растет. Только в ноябре счета увеличились почти в два раза. Власти объясняют это понижением температуры воздуха на улице и увеличением потребления электричества. Однако ситуация усугубилась после того, как Латвия, Литва и Эстония вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ, отключившись от Беларуси и России в начале 2025 года. Впоследствии в Прибалтике резко стали расти тарифы на электричество – в два, а то и в три раза.