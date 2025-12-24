16 семей сотрудников Слуцкого РУВД получили арендное жильё

Качественная и удобная среда для жизни – это, в первую очередь, жилье. За пятилетку в Беларуси планируется построить пять миллионов квадратных метров арендного жилья. Такое решение позволит привлечь кадры в регионы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2025 году в Минской области введут почти 70 тысяч квадратных метров арендных квартир. Счастливыми обладателями такого жилья стали 16 семей сотрудников Слуцкого РОВД. С новоселами пообщалась Анна Куртасова.

Семья Хотько из Слуцка как никогда счастлива. Теперь у них есть собственные метры. Ранее приходилось жить с родителями. Глава семейства работает водителем-милиционером. Как только пришел на службу, встал на очередь. Квартиру получили со свежим ремонтом. Осталось завезти мебель и переезжать.

Денис Хотько, милиционер-водитель оперативно-дежурной службы Слуцкого РОВД:

Квартиру ждали относительно недолго. Достаточно уютная. С супругой по мере поступления возможности финансовой и времени обустраиваем, а так в целом все очень нравится. В семье двое детей. Теперь у каждого будет свое пространство для учебы и увлечений. Комфорт не только в доме. Благоустроена прилегающая территория: во дворе – современная детская площадка. Но главный плюс – развитая инфраструктура. В шаговой доступности детский сад, школа, торговые объекты.

Ключи от арендных квартир получили 16 семей работников Слуцкого РОВД. Среди счастливых новоселов Александр Сак. На службе четыре года. В свое время пришел по целевому направлению. Будучи молодым специалистом встал на очередь нуждающихся. Долго ждать комфортного жилья не пришлось.