В Минске прошла церемония чествования общественного актива

Около 100 горожан отмечены наградами Мингорисполкома по итогам 2024 года. В Минске прошло чествование общественного актива, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около 100 горожан отмечены наградами Мингорисполкома по итогам 2024 года. В Минске прошло чествование общественного актива, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники предприятий и организаций города, профсоюзный актив, представители общественных объединений и инициативная молодежь. Это минчане, неравнодушные к своему делу, которые ежедневно вносят клад в развитие столицы и имеют активную гражданскую позицию.
Анастасия Кимстач заместитель председателя Фрунзенской районной организации РОО «Белая Русь»:
Нам очень приятно, что нас много, и наша работа видна. Она плодотворная, яркая, насыщенная, красочная.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Для нас, для общественников, быть рядом, быть вместе с нашими людьми, быть полезным своему государству – это первостепенно. И несмотря на то, что год завершается, наверное, это самое время строить планы на будущий год, подводить итоги ушедшего и, конечно же, еще с большей силой и мощью свои дела воплощать в жизнь.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Конечно, необходимо выделить знаковые даты для нашей страны и нашего города в целом. Это освобождение Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, юбилейная дата Дня воссоединения Беларуси. Ну и окончание трехлетки, можно ее так назвать, политической реформы, которая началась с проведения референдума и заканчиваемая выборами главы государства.
Для собравшихся подготовили концертную программу. На сцене выступили артисты белорусской эстрады. Также работали интерактивные площадки и фотозоны.