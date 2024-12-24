В Минске прошла церемония чествования общественного актива

Около 100 горожан отмечены наградами Мингорисполкома по итогам 2024 года. В Минске прошло чествование общественного актива, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники предприятий и организаций города, профсоюзный актив, представители общественных объединений и инициативная молодежь. Это минчане, неравнодушные к своему делу, которые ежедневно вносят клад в развитие столицы и имеют активную гражданскую позицию. Анастасия Кимстач заместитель председателя Фрунзенской районной организации РОО «Белая Русь»:

Нам очень приятно, что нас много, и наша работа видна. Она плодотворная, яркая, насыщенная, красочная.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Для нас, для общественников, быть рядом, быть вместе с нашими людьми, быть полезным своему государству – это первостепенно. И несмотря на то, что год завершается, наверное, это самое время строить планы на будущий год, подводить итоги ушедшего и, конечно же, еще с большей силой и мощью свои дела воплощать в жизнь.