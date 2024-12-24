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В Минске прошла церемония чествования общественного актива

24 декабря 2024 19:09
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Около 100 горожан отмечены наградами Мингорисполкома по итогам 2024 года. В Минске прошло чествование общественного актива, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошла церемония чествования общественного актива-2

Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники предприятий и организаций города, профсоюзный актив, представители общественных объединений и инициативная молодежь. Это минчане, неравнодушные к своему делу, которые ежедневно вносят клад в развитие столицы и имеют активную гражданскую позицию.

Анастасия Кимстач заместитель председателя Фрунзенской районной организации РОО «Белая Русь»:
Нам очень приятно, что нас много, и наша работа видна. Она плодотворная, яркая, насыщенная, красочная.

В Минске прошла церемония чествования общественного актива-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Для нас, для общественников, быть рядом, быть вместе с нашими людьми, быть полезным своему государству – это первостепенно. И несмотря на то, что год завершается, наверное, это самое время строить планы на будущий год, подводить итоги ушедшего и, конечно же, еще с большей силой и мощью свои дела воплощать в жизнь.

В Минске прошла церемония чествования общественного актива-6

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Конечно, необходимо выделить знаковые даты для нашей страны и нашего города в целом. Это освобождение Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, юбилейная дата Дня воссоединения Беларуси. Ну и окончание трехлетки, можно ее так назвать, политической реформы, которая началась с проведения референдума и заканчиваемая выборами главы государства.

Для собравшихся подготовили концертную программу. На сцене выступили артисты белорусской эстрады. Также работали интерактивные площадки и фотозоны.

# Общественные объединения Беларуси # Ольга Чемоданова # Артем Цуран

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