«К нам может прийти коммунист, к нам может прийти монархист. К нам пришёл Гайдукевич». Рассказываем про движение «Спектр»

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Сергей Гамолко, координатор народно-патриотического движения «Спектр»:

У нас сейчас одна организация, вторая там, преемственность. В 2020 году возникла ситуация, когда пришлось становиться всем организациям плечом к плечу для защиты Отечества. Потому что вопрос стоял: быть стране, быть нации или не быть. И вот здесь у нас возникла организация «Спектр». Что значит «Спектр»? Это значит все мнения, все граждане Республики Беларусь, которые поддерживают государство, поддерживают власть, поддерживают нашу нацию, они все могут прийти. К нам может прийти коммунист, к нам может прийти монархист. К нам пришел Гайдукевич. И так далее. Мы принимаем пионеров, мы принимаем всех. Если ты за страну, если ты готов ее поддерживать – пожалуйста, приходите к нам, мы работаем.

Алена Сырова, СТВ:

А сейчас? Ограничиваетесь только встречами и поддержкой друг друга или есть что-то еще?

Сергей Гамолко:

Мы работаем до сих пор. Решаем очень много вопросов. Как раз воспользуюсь моментом, передам привет Сенненскому району. К нам обратился человек, в 2019 году было эксгумировано в болоте захоронение 14 человек. Это женщины и дети, которых расстреляли в 1942 году коллаборанты. Армия свою задачу выполнила: она их нашла, перезахоронила. До сих пор на этом месте есть оградка, есть деревянный крест и штакетник. Нет таблички с фамилиями, кто это. Ну Год же исторической памяти.

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