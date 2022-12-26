Большой вклад в национальное развитие. «Белорусское общество «Знание» отмечает 75 лет со дня основания

Новости Беларуси. Значимая дата в истории. Общественное объединение «Белорусское общество «Знание» отмечает 75-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно было основано 26 декабря в 1947 году и за это время стало настоящим брендом. Сейчас «Знание» популяризирует научные достижения нашей страны и инициирует активное участие белорусов во всех общественно-политических процессах. В приоритете также пиар здорового образа жизни. «В режиме правды», «Беларусь адзіная», «Дорогами мужества и стойкости» – на счету объединения немало значимых проектов и акций. Особый спрос на колоссальный опыт представителей организации вырос в Год исторической памяти. Им продолжают делиться с трудовыми коллективами и молодежью на диалоговых площадках.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

То, что мы привлекли внимание к отечественной истории в таком масштабе, как это было сейчас, – это главное. Это новая концепция преподавания истории в школе, новая концепция социально-гуманиатрных дисциплин в вузах, учебник истории белорусской государственности, внимание к истории Великой Отечественной войны. Огромное количество молодежных, детских акций, патриотизм – это тоже Год исторической памяти. Наш гимн, герб, флаг – все это вместе, безусловно, внесло большой вклад, если угодно, в национальное развитие Беларуси. Конечно, мы не перестанем этим заниматься и в следующем году.