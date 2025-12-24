Новогодний бал во Дворце Независимости! Как проходит подготовка к торжеству – заглянули в закулисье

Самый красивый и волшебный вечер вот-вот начнется в центре Минска. Дворец Независимости готовится принять традиционный новогодний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже в восьмой раз он проходит в нашей стране. Традицию, так полюбившуюся молодым белорусам, заложили при участии главы государства в 2018-м и с тех пор оказаться во Дворце Независимости среди приглашенных на бал – мечта и цель для юношей и девушек из разных регионов страны. Виктория Ходосок следит за последними приготовлениями участников и точно знает, какой лейтмотив 2025-го.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Полонез сменит вальс, затем последуют мазурка и полька. Дворец Независимости совсем скоро закружится в ритме танца. Традиционный новогодний бал с участием Президента сегодня объединит более 330 участников. Эта изящная и торжественная традиция была заложена еще в конце 2018 года и с тех пор стала неотъемлемой частью предновогодней атмосферы. Каждый декабрь зал торжественных церемоний Дворца Независимости на один вечер превращается в большой бальный паркет. Место, где оживают классические па и современные ритмы. Программа откроется величественным полонезом, затем гости смогут закружиться в вальсе, исполнить мазурку и зажечь под динамичную кадриль.

Все участники уже на месте, идут в последнее приготовление. Мы заглянули за кулису вместе с оператором, и здесь царит настоящий творческий водоворот. Кто-то в последние минуты до идеала доводит платье, кто-то поправляет прическу, а кто-то снова и снова повторяет танцевальные связки. Все это сопровождается особым волнением, ведь для многих сегодняшний выход на паркет Дворца Независимости станет первым в жизни.

– Насколько для вас это ответственно? Что родители говорили, близкие, родственники, друзья, напутствие?

– Родственники были очень рады за нас. Очень ответственно, потому что это определенная традиция прошлого, замечательная. Элегантная традиция, но тем не менее, вспоминая прошлое, мы и привносим что-то новое. Прежде всего, конечно же, для себя. Это замечательно.

– Ваши ощущения?

– Мои родители и родственники очень порадовались. Брата когда-то приглашали тоже сюда, но не было возможности. Но мои прямо очень порадовались.

– Мы, наверное, около двух месяцев назад узнали о том, что нам предложили поучаствовать в этом балу. И у нас начались очень длительные репетиции, но это было довольно интересно.

– Это были очень плодотворные, очень насыщенные репетиции. Мы учили различные танцы. Конечно же, обучали наших партнеров различным танцам. Столкнулись с некоторыми трудностями, но надеемся, что сегодня у нас все получится.

– Мне кажется, каждая девушка хотела бы попасть на этот прекрасный новогодний бал. Это сказка. Мы все такие красивые, с диадемами, в белых платьях. И это, на самом деле, очень круто.