Председатель КГБ Беларуси рассказал, какую пользу Роман Протасевич принёс в качестве разведчика

Беларусь является фундаментальной опорой для выстраивания архитектуры безопасности в регионе. Один из таких элементов – продолжение работы по линии спецслужб в рамках контактов на белорусско-американском треке. Речь о конкретном содействии белорусской стороны в вопросах гуманитарного характера в конфликте России и Украины, а также о новых предложениях США в переговорном процессе. Сегодня глава КГБ поделился с журналистами некоторыми подробностями о деятельности и пользе Романа Протасевича в качестве разведчика.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: В последнее время много вбросов в отношении Романа Протасевича, белорусского разведчика. Отсыл есть и к вам. Вы сохраняете спокойствие, молчание и не комментируете ситуацию. Может быть, сегодня поделитесь некоторыми подробностями?

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Я знаю, что этот вопрос очень серьезно в повестке дня обсуждался. Даже нашими коллегами и зарубежными на Западе, и нашими союзниками. Подтверждаю, да, Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств. В боевой обстановке он выполнял важные задачи. Конечно, о них я говорить не могу и, наверное, до конца. Так бывает в нашей профессии. Это не будет раскрыто. Но его вклад был достаточно серьезным по ряду аспектов.

В частности, один из примеров это 2020 год. Кто куда будет идти, кто планировать, кто регулировать, где они планируют что делать и прочие аспекты. Кто этим планированием занимался, кто выходил в качестве разведчиков здесь, по разным местам, локациям, планировал эти действия по стычкам с сотрудниками милиции, по нанесению ущерба определенным экономическим объектам. В этой информации был серьезный процент данных, которые добывались Протасевичем. Поэтому наши правоохранительные органы, в частности, действовали в тот период достаточно уверенно. Знали, куда в какую ситуацию будет развиваться.

Кроме того, полностью благодаря его работе владели динамикой создания подрывных центров. Кто за ними стоял, кто финансировал, как бывшей премьер Польши приезжал туда, какие деньги обещал, из какого фонда, сколько должностей выделили на офис варшавский, который, там, деятели культуры определенной сейчас пытаются развивать безуспешно. Это его работа. Больше, уважаемые коллеги, я сказать не могу, но вот то, что обозначил глава государства, у него сложилась судьба так, как сложилась. Если почитаем мемуары разведчиков, такие случаи происходят.