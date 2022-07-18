«Есть Президент, есть мы и всё». Как контролировать небольшие общественные организации?

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

У любой организации большой, а мы здесь представители больших общественных организаций, должны быть крылья. Под этими крыльями должны вырастать еще какие-то организации, которые будут как паутина, как сеть, которые будут более сегментированы, которые, может быть, не будут даже понимать сильно, что ты под этим крылом находишься. Но ты изначально контролируешь ситуацию, которая в этой маленькой общественной организации. Да, как вы говорите, даешь выпускать пар, но понимаешь, что в любой момент ты можешь отрегулировать ее деятельность. Поэтому, конечно, задача такой каждой большой общественной организации, если берем Белорусский союз женщин, мы не можем замкнуться на пяти проектах и только на Белорусском союзе женщин. Я должна понимать, что где-то есть «Матери 312», я должна понимать, что где-то есть еще какие-то общественные организации, которым мы должны оказать помощь. К которым я должна прийти и сказать: девочки, давайте сядем за один стол и обсудим ту проблему жизни, которая есть у вас, у нас.

Кирилл Казаков:

Ими будут управлять и Telegram-каналы из Польши, а вы? Ольга Шпилевская:

Это же и есть гражданское общество, когда мы с вами не приходим с какими-то проблемами прям наверх к главе государства и говорим: если не вы, то никто. А на уровне гражданского общества пытаемся формировать идеологию, быть опорой для государства, быть поддержкой для главы государства.

Алена Сырова, СТВ:

Точно так же, как, наверное, проблемы молодежи должны волновать не только тех, кто член БРСМ, а в принципе. У молодежи-то у всей запросы примерно одинаковые. Кирилл Казаков:

Условно, люди, слушающие разную музыку, друг друга ненавидящие на этой теме, потому что они еще малолетки – будем говорить прямо. Они же могут быть объединены одним БРСМ? Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Конечно. Посредством разных направлений, а их у нас сколько? От 8 до 10. Но тут хочется отметить следующий вариант и особенность – тут нельзя уйти в крайность. К примеру, в тех же Соединенных Штатах есть официально признанная партия нацистов. Фашисты по сути дела. В этом отношении это крайность. Кирилл Казаков:

Но мы о крайностях не говорим, я еще раз говорю, партии пиратов, партии «зеленых», партия анархистов существуют.