«Есть Президент, есть мы и всё». Как контролировать небольшие общественные организации?
Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
У любой организации большой, а мы здесь представители больших общественных организаций, должны быть крылья. Под этими крыльями должны вырастать еще какие-то организации, которые будут как паутина, как сеть, которые будут более сегментированы, которые, может быть, не будут даже понимать сильно, что ты под этим крылом находишься. Но ты изначально контролируешь ситуацию, которая в этой маленькой общественной организации. Да, как вы говорите, даешь выпускать пар, но понимаешь, что в любой момент ты можешь отрегулировать ее деятельность. Поэтому, конечно, задача такой каждой большой общественной организации, если берем Белорусский союз женщин, мы не можем замкнуться на пяти проектах и только на Белорусском союзе женщин. Я должна понимать, что где-то есть «Матери 312», я должна понимать, что где-то есть еще какие-то общественные организации, которым мы должны оказать помощь. К которым я должна прийти и сказать: девочки, давайте сядем за один стол и обсудим ту проблему жизни, которая есть у вас, у нас.
Кирилл Казаков:
Ими будут управлять и Telegram-каналы из Польши, а вы?
Ольга Шпилевская:
Это же и есть гражданское общество, когда мы с вами не приходим с какими-то проблемами прям наверх к главе государства и говорим: если не вы, то никто. А на уровне гражданского общества пытаемся формировать идеологию, быть опорой для государства, быть поддержкой для главы государства.
Алена Сырова, СТВ:
Точно так же, как, наверное, проблемы молодежи должны волновать не только тех, кто член БРСМ, а в принципе. У молодежи-то у всей запросы примерно одинаковые.
Кирилл Казаков:
Условно, люди, слушающие разную музыку, друг друга ненавидящие на этой теме, потому что они еще малолетки – будем говорить прямо. Они же могут быть объединены одним БРСМ?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:
Конечно. Посредством разных направлений, а их у нас сколько? От 8 до 10. Но тут хочется отметить следующий вариант и особенность – тут нельзя уйти в крайность. К примеру, в тех же Соединенных Штатах есть официально признанная партия нацистов. Фашисты по сути дела. В этом отношении это крайность.
Кирилл Казаков:
Но мы о крайностях не говорим, я еще раз говорю, партии пиратов, партии «зеленых», партия анархистов существуют.
Сергей Гамолко, координатор народно-патриотического движения «Спектр»:
Здесь было сказано, что выпускать пар. Выпускать пар – это просто, чтобы котел не взорвался, не более того. А разговор надо вести не о том, чтобы выпускать пар, а о том, чтобы направить этот пар в нужное русло.
Кирилл Казаков:
Я, может, не так выразился. Суть в том, что он должен быть контролируемым.
Сергей Гамолко:
Просто понять, что наши не придут. Наши – это мы. Если мы это не сделаем, за нас не сделает это никто. В 2020 году мы ясно увидели: есть Президент, есть мы и все. И то, что сделаем мы, то и будет. По большому счету, страна – это тоже мы. Нужно это понимать. Если что-то где-то надо делать, никто за тебя не будет делать, это должен делать ты.
Кирилл Казаков:
Это мы должны понимать, как никто другой.
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