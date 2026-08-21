Новости по тегу #Новости Колумбии

Грунт внезапно сошел прямо на участок, где в этот момент работали люди.
Западные регионы республики продолжают подсчитывать последствия удара стихии. Землетрясение уже называют самым разрушительным в Колумбии с начала столетия.
Поисково‑спасательные работы продолжаются: спасатели разбирают завалы в надежде найти выживших.
Александр Лукашенко пожелал стойкости и быстрого выздоровления пострадавшим, сил и мужества жителям страны для преодоления трагических последствий стихийного бедствия.
По последним данным, погибли не менее 77 человек.
Участки для голосования откроются в 16 часов по минскому времени.
По сообщению властей, связь с лайнером прервалась через несколько минут после взлета. Обломки самолета были найдены в горной местности.
Стихийное бедствие произошло из-за продолжительных ливней.
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