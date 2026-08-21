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Новости по тегу #Новости Колумбии

На западе Колумбии жертвами масштабного оползня стали 13 человек
21 августа 2026 08:13

На западе Колумбии жертвами масштабного оползня стали 13 человек

В Колумбии объявлен трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения
12 августа 2026 17:57

В Колумбии объявлен трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения

Число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 250 человек
12 августа 2026 06:37

Число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 250 человек

Лукашенко направил соболезнование Президенту Колумбии в связи с гибелью людей из-за землетрясения
11 августа 2026 10:55

Лукашенко направил соболезнование Президенту Колумбии в связи с гибелью людей из-за землетрясения

В Колумбии произошло сильное землетрясение, есть жертвы
10 августа 2026 20:04

В Колумбии произошло сильное землетрясение, есть жертвы

В Колумбии пройдет второй тур президентских выборов
21 июня 2026 08:34

В Колумбии пройдет второй тур президентских выборов

15 человек погибли при крушении пассажирского самолёта в Колумбии
29 января 2026 07:28

15 человек погибли при крушении пассажирского самолёта в Колумбии

10 человек погибли в результате схода оползня на северо-западе Колумбии
26 июня 2025 07:25

10 человек погибли в результате схода оползня на северо-западе Колумбии

100-тысячная антиправительственная акция прошла в Колумбии
22 апреля 2024 07:39

100-тысячная антиправительственная акция прошла в Колумбии

4 человека погибли при наводнениях в Колумбии
19 марта 2024 06:16

4 человека погибли при наводнениях в Колумбии

В Колумбии потерпел крушение санитарный самолёт
08 января 2024 11:21

В Колумбии потерпел крушение санитарный самолёт

В Колумбии изъяли около 400 тонн наркотиков
12 декабря 2023 08:33

В Колумбии изъяли около 400 тонн наркотиков