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В Колумбии пройдет второй тур президентских выборов

21 июня 2026 08:34
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Второй тур президентских выборов пройдет сегодня, 21 июня, в Колумбии. Участки для голосования откроются в 16 часов по минскому времени. Участие в решающем туре борьбы за высший государственный пост примут крайне правый бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья и кандидат от правящей левой партии «Исторический пакт» Иван Сепеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии пройдет второй тур президентских выборов-2

Эсприэлья, впервые претендующий на такую высокую должность, построил свою предвыборную кампанию на идеях бескомпромиссной и жесткой борьбы с преступностью, сокращения вмешательства государства в экономику. Сенатор Сепеда выступает за продолжение социально-экономического курса действующего президента, позиционируя себя как гаранта текущих реформ. Согласно опросам, опубликованным перед президентскими выборами, главными проблемами, волнующими избирателей, остаются коррупция, уличная преступность и насилие со стороны банд и незаконных вооруженных группировок. 

# Колумбия # Новости Колумбии

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