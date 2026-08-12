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Число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 250 человек

12 августа 2026 06:37
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Запад Колумбии переживает последствия мощнейшего землетрясения – самого разрушительного в стране с начала столетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 250 человек-2

В результате подземных толчков, по последним данным, погибли более 250 человек. Поисково‑спасательные работы продолжаются: спасатели разбирают завалы в надежде найти выживших. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Президент Беларуси направил соболезнования колумбийскому лидеру. МИД призвал соотечественников, находящихся в Колумбии, соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям местных властей. Посольство Беларуси в Боготе работает в усиленном режиме.

Лукашенко направил соболезнование Президенту Колумбии в связи с гибелью людей из-за землетрясения.

# Колумбия # Новости Колумбии

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