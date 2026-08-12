Прямой эфир

В Колумбии объявлен трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения

12 августа 2026 17:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Колумбии объявлен трехдневный национальный траур по жертвам мощного землетрясения. Флаги приспущены на государственных зданиях и в дипломатических представительствах страны за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западные регионы республики продолжают подсчитывать последствия удара стихии. Землетрясение уже называют самым разрушительным в Колумбии с начала столетия. По последним данным, число погибших достигло 250 человек.

В Колумбии объявлен трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения-2

Разбор завалов продолжается – спасатели ищут тех, кто мог выжить. Помощь населению оказывают гуманитарные организации. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. 

Лукашенко направил соболезнование Президенту Колумбии в связи с гибелью людей из-за землетрясения.

Напомним, ранее соболезнования руководству Колумбии направил Александр Лукашенко. МИД Беларуси, в свою очередь, рекомендовал соотечественникам, находящимся в Колумбии, соблюдать меры предосторожности, избегать поврежденных зданий и следовать указаниям местных властей. 

# Новости Колумбии # Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Солнечное затмение может вызвать перебои в электроснабжении в некоторых странах Европы
12 августа 2026 13:50

Солнечное затмение может вызвать перебои в электроснабжении в некоторых странах Европы

В Польше в открытый доступ могли попасть личные досье почти 20 млн граждан
12 августа 2026 13:42

В Польше в открытый доступ могли попасть личные досье почти 20 млн граждан

Литва потратит €50 млн евро на рвы у границы с Россией и Беларусью
12 августа 2026 13:18

Литва потратит €50 млн евро на рвы у границы с Россией и Беларусью