В Колумбии объявлен трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения

В Колумбии объявлен трехдневный национальный траур по жертвам мощного землетрясения. Флаги приспущены на государственных зданиях и в дипломатических представительствах страны за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западные регионы республики продолжают подсчитывать последствия удара стихии. Землетрясение уже называют самым разрушительным в Колумбии с начала столетия. По последним данным, число погибших достигло 250 человек.