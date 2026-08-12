В Колумбии объявлен трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения

В Колумбии объявлен трехдневный национальный траур по жертвам мощного землетрясения. Флаги приспущены на государственных зданиях и в дипломатических представительствах страны за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Западные регионы республики продолжают подсчитывать последствия удара стихии. Землетрясение уже называют самым разрушительным в Колумбии с начала столетия. По последним данным, число погибших достигло 250 человек.
Разбор завалов продолжается – спасатели ищут тех, кто мог выжить. Помощь населению оказывают гуманитарные организации. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.
Лукашенко направил соболезнование Президенту Колумбии в связи с гибелью людей из-за землетрясения.
Напомним, ранее соболезнования руководству Колумбии направил Александр Лукашенко. МИД Беларуси, в свою очередь, рекомендовал соотечественникам, находящимся в Колумбии, соблюдать меры предосторожности, избегать поврежденных зданий и следовать указаниям местных властей.