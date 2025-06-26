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10 человек погибли в результате схода оползня на северо-западе Колумбии

26 июня 2025 07:25
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10 человек погибли в результате схода оползня на северо-западе Колумбии. Еще 15 получили различные ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 человек погибли в результате схода оползня на северо-западе Колумбии-2

Стихийное бедствие произошло из-за продолжительных ливней. На место трагедии направлены поисково-спасательные и медицинские бригады, а также задействована специальная техника для расчистки завалов. Жителей десяти домов, расположенных в эпицентре природной стихии, эвакуировали в целях предосторожности от возможных рисков. Отметим, сход грунтовых масс в это время – привычное явление для Колумбии, где с весны до середины лета продолжается сезон проливных дождей.

# Природные явления # Новости Колумбии

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