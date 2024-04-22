100-тысячная антиправительственная акция прошла в Колумбии

В Колумбии прошли многочисленные антиправительственные выступления. Люди недовольны политикой властей, которая привела к тяжелому экономическому кризису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице страны на улицы вышли около 100 тысяч человек, чтобы выразить возмущение своим обнищанием и неспособностью президента и правительства остановить этот процесс. Поводом для социального взрыва послужило сообщение о реформе здравоохранения. Она сделает медпомощь недоступной для миллионов людей, поскольку окажется им не по карману.