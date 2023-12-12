В Колумбии изъяли около 400 тонн наркотиков

Около 400 тонн наркотиков было изъято в результате масштабной международной 45-дневной спецоперации «Оринон», организованной военно-морским флотом Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жесткая борьба с преступными синдикатами проходила на четырех континентах, с участием тысяч полицейских из 42 стран, в частности из США, Бельгии, Испании, Индонезии, Сенегала и Бразилии. Кроме громадных партий наркотиков, были изъяты около десятка скоростных катеров и подводных лодок наркомафии, арестованы сотни людей. Власти Колумбии заявили, что нанесли сокрушительный удар по транснациональной организованной преступности.