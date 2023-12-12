Прямой эфир

В Колумбии изъяли около 400 тонн наркотиков

12 декабря 2023 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Около 400 тонн наркотиков было изъято в результате масштабной международной 45-дневной спецоперации «Оринон», организованной военно-морским флотом Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии изъяли около 400 тонн наркотиков-1

Жесткая борьба с преступными синдикатами проходила на четырех континентах, с участием тысяч полицейских из 42 стран, в частности из США, Бельгии, Испании, Индонезии, Сенегала и Бразилии. Кроме громадных партий наркотиков, были изъяты около десятка скоростных катеров и подводных лодок наркомафии, арестованы сотни людей. Власти Колумбии заявили, что нанесли сокрушительный удар по  транснациональной организованной преступности.

# Наркотики # Новости Колумбии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украина получит от МВФ 900 млн долларов
12 декабря 2023 08:32

Украина получит от МВФ 900 млн долларов

Нетаньяху призвал боевиков ХАМАС сдаться
12 декабря 2023 08:31

Нетаньяху призвал боевиков ХАМАС сдаться

В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом
12 декабря 2023 08:26

В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом