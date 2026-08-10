В Колумбии произошло сильное землетрясение, есть жертвы

Мощное землетрясение магнитудой свыше 7 баллов произошло в Колумбии. Эпицентр затронул центральные и западные регионы страны, однако сильные подземные толчки ощущались и за сотни километров, в том числе в соседнем Эквадоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, погибли не менее 77 человек. Серьезные разрушения зафиксированы как минимум в пяти городах, сильнее всего пострадали Кали, Перейра и Манисалес. Спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв еще может увеличиться. Землетрясение нарушило и работу нескольких аэропортов. Здания получили серьезные повреждения. Десятки тысяч людей находятся на улицах, боясь возвращаться в свои дома. Власти организовали для них временные убежища, предупреждая о возможных повторных толчках. Также в Колумбии создали чрезвычайный комитет для ликвидации последствий трагедии.