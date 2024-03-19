4 человека погибли при наводнениях в Колумбии

Четыре человека, в том числе двое детей, стали жертвами наводнений на севере Колумбии. Там после ливней реки вышли из берегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушено минимум 30 домов, уничтожено более 25 тысяч гектаров земельных угодий. Фермеры остались без урожая риса и кукурузы, погибло несколько сот тысяч голов скота. Оползни заблокировали дороги. От стихии пострадали около 100 тысяч человек. Два района объявлены зоной бедствия.