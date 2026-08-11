Лукашенко направил соболезнование Президенту Колумбии в связи с гибелью людей из-за землетрясения

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Колумбии в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о мощном землетрясении в Республике Колумбия, результатом которого стали многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. В этот печальный час от имени белорусского народа и себя лично высказываю Вам, родным и близким погибших, а также всем колумбийцам искренние соболезнования и слова поддержки», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал стойкости и быстрого выздоровления пострадавшим, сил и мужества жителям страны для преодоления трагических последствий стихийного бедствия.