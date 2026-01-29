15 человек погибли при крушении пассажирского самолёта в Колумбии

В Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. Все погибли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению властей, связь с лайнером прервалась через несколько минут после взлета. Обломки самолета были найдены в горной местности. Среди жертв крушения – колумбийский конгрессмен и его помощники. Специалисты приступили к расследованию причин катастрофы. Известно, что самолет рухнул в районе, где действуют незаконные вооруженные группировки.