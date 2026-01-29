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15 человек погибли при крушении пассажирского самолёта в Колумбии

29 января 2026 07:28
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В Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. Все погибли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 человек погибли при крушении пассажирского самолёта в Колумбии-2

По сообщению властей, связь с лайнером прервалась через несколько минут после взлета. Обломки самолета были найдены в горной местности. Среди жертв крушения – колумбийский конгрессмен и его помощники. Специалисты приступили к расследованию причин катастрофы. Известно, что самолет рухнул в районе, где  действуют незаконные вооруженные группировки. 

# Возгорание самолета # Колумбия # Новости Колумбии # Аварии в Колумбии

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