Новости по тегу #Новости Индии

момент трагедии многие учащиеся находились в своих комнатах. По меньшей мере один человек погиб, несколько тяжело ранены.
Активисты патрулируют дороги, пытаются останавливать машины и провоцируют аварии.
В Нью-Дели и пригородах ожидаются новые осадки – от слабых до умеренных. Погодная служба предупреждает: локальные подтопления сохранятся в ближайшие дни, пока активность муссонов остается высокой.
Причина ЧП пока неизвестна. По основной версии оно произошло из-за короткого замыкания.
По данным местных властей, в отеле практически отсутствовало необходимое противопожарное оборудование.
Примечательно, что авиакомпания сначала попыталась списать происшествие на турбулентность. Однако повторный тест подтвердил наличие наркотика в организме командира.
Предположительно еще 17 рабочих остаются заблокированными под завалами.
Новый отчет властей показывает: суммарный коэффициент рождаемости – 1,9 ребенка на женщину, при пороговом значении 2,1.
В результате трагедии погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе пятеро детей.
По данным синоптиков, за сутки в городе выпало более 200 миллиметров осадков. Многие районы мегаполиса стали непроходимы: из-за затопленных путей остановлено движение поездов, разрушены несколько дорог, частично повреждены с десяток домов.
В момент ЧП в помещении были свыше 20 студентов – многие пытались спастись, выпрыгивая из окон.
Спасательные службы оперативно сработали на месте: из-под завалов извлечены свыше 30 пострадавших. Всех незамедлительно доставили в больницы.
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