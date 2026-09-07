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Новости по тегу #Новости Индии

В Нью-Дели обрушилось шестиэтажное здание студенческого общежития
07 сентября 2026 09:57

В Нью-Дели обрушилось шестиэтажное здание студенческого общежития

В Индии радикалы устраивают нападения на грузовики
26 августа 2026 09:47

В Индии радикалы устраивают нападения на грузовики

Мощные муссонные дожди накрыли север Индии
26 августа 2026 08:48

Мощные муссонные дожди накрыли север Индии

В Калькутте при пожаре в отеле погибли не менее 9 человек
19 августа 2026 08:03

В Калькутте при пожаре в отеле погибли не менее 9 человек

По меньшей мере 7 человек погибли при пожаре в отеле Индии
17 августа 2026 19:59

По меньшей мере 7 человек погибли при пожаре в отеле Индии

В Индии чуть не разбился пассажирский лайнер из-за пилота, употреблявшего наркотики
12 августа 2026 19:56

В Индии чуть не разбился пассажирский лайнер из-за пилота, употреблявшего наркотики

10 человек погибли при обрушении тоннеля в Индии
21 июля 2026 11:01

10 человек погибли при обрушении тоннеля в Индии

В Индии снижается уровень рождаемости
13 июля 2026 08:01

В Индии снижается уровень рождаемости

В пригороде Мумбаи из-за проливных дождей обрушились несколько зданий
07 июля 2026 06:37

В пригороде Мумбаи из-за проливных дождей обрушились несколько зданий

Масштабные наводнения произошли на западе Индии из‑за многодневных проливных дождей
26 июня 2026 09:21

Масштабные наводнения произошли на западе Индии из‑за многодневных проливных дождей

15 человек погибли при сильном пожаре в Лакхнау
24 июня 2026 05:59

15 человек погибли при сильном пожаре в Лакхнау

В Индии обрушилась крыша храма – погибли 7 человек
23 июня 2026 06:46

В Индии обрушилась крыша храма – погибли 7 человек