Власти Индии заявили, что руководствуется интересами своих граждан при импорте энергоресурсов. Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что приоритетом страны остаются стабильные цены и надежные поставки, а также диверсификация источников энергии. Об этом пишет ТАСС.

Это заявление было сделано на фоне слов президента США Дональда Трампа, который утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы выразил готовность прекратить закупки российской нефти. По словам Трампа, процесс уже начался, но он не будет завершен немедленно.

Несмотря на подобные заявления, поставки из России продолжаются. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытки США вытеснить российскую нефть являются продвижением собственных ресурсов. Он добавил, что торговые решения Индии являются частью ее суверенных отношений с Россией.

Заместитель министра торговли Индии Раджеш Агравал также объявил о возможном увеличении закупок энергоносителей у Соединенных Штатов, что могло бы помочь сократить дефицит торгового баланса и активизировать переговоры по двустороннему соглашению.

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