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В результате крупного ДТП в Индии погибли 8 человек

26 августа 2025 10:47
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Как минимум восемь человек, среди которых двое детей, погибли в крупном ДТП на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Грузовик врезался в трактор, перевозивший паломников.

В результате крупного ДТП в Индии погибли 8 человек-2

В больницы доставлены 43 пострадавших, пятеро находятся в критическом состоянии. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. По предварительной версии, виновником трагедии стала халатность водителя грузовика. Его машина на полной скорости врезалась в прицеп, заполненный людьми, после чего тот перевернулся. В момент катастрофы там находились более 60 человек.

# Новости Индии # ДТП

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