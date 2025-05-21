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В Индии 5 человек погибли при обрушении камней

21 мая 2025 08:31
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Трагическое происшествие произошло в Индии. Пять человек погибли при обрушении породы в карьере на юге страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии 5 человек погибли при обрушении камней-2

Тонны камней неожиданно рухнули вниз на бригады рабочих. В момент ЧП там находились около 10 шахтеров. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы, не исключено, что количество жертв может возрасти. Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия. Рассматривается две основные версии: непогода (в районе ЧП несколько дней шли проливные дожди, которые могли размыть породу) и нарушения техники безопасности при взрывных работах.

# ЧП # Новости Индии

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