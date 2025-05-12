13 человек стали жертвами крупного ДТП в центральной Индии. Там на полной скорости лоб в лоб столкнулись два грузовика. Один из них был заполнен людьми, которые возвращались с местного праздника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди погибших девять женщин и 6-месячный младенец. Еще 12 пострадавших с серьезными травмами доставлены в больницы. Многие из них находятся в тяжелом состоянии, поэтому не исключено, что количество жертв может возрасти. Всего в момент ЧП в кузове находились 50 человек. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По основной версии, к ней привела халатность водителя одного из грузовиков. Он превысил скорость и не справился с управлением.