МВД: в Минске задержали криптомошенника, который завладел деньгами жителей Беларуси и России

Для его задержания потребовалась силовая поддержка спецподразделения «Алмаз». 30-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленник представлялся в чатах мессенджера Telegram экспертом в сфере криптоинвестирования. Ему удалось обвести вокруг пальца десятки человек, причем как в Белаурси, так и в России. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех эпизодов его преступной деятельности продолжаются.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

30-летний мужчина в период с декабря 2024 по июль 2025 года путем обмана и злоупотребления доверием противоправно завладел денежными средствами граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на сумму более одного миллиона белорусских рублей. Аферист в чатах мессенджера Telegram представлялся успешным специалистом в сфере инвестирования криптовалюты, гарантировал возврат переводимых сумм в короткие сроки с высокими процентами в качестве бонусов. Принятые на себя обязательства задержанный не исполнял, а полученные от жертв средства переводил на игровые счета онлайн-казино.

По данному факту заведено уголовное дело. За мошенничество в особо крупном размере злоумышленнику, который уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления, грозит до 12 лет лишения свободы.