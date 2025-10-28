Лукашенко – странам ЕС: не старайтесь переделать нас, а мы не будем вас!

Западные политики до сих пор пребывают в уверенности, что силой могут заставить всех следовать своим интересам. Об этом заявил Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работе дискуссионной площадки принимают участие представители более чем 40 стран – от Европы до Азии, от Ближнего Востока до Северной Америки – и 7 международных организаций, среди которых ОДКБ, ШОС, Союзное государство, СНГ, Красный Крест. Широко представлено и экспертное сообщество – более 200 аналитиков, военных специалистов и исследователей из ведущих академических центров Беларуси, Австрии, Вьетнама, Великобритании, Казахстана, Китая, Индии, России и других государств. Все они собрались для того, чтобы обсудить вызовы, с которыми сейчас сталкивается международное сообщество.

К конструктивному диалогу официальный Минск призывает и призывал уже не один раз – с трибун самых разных международных площадок. Но, как говорится, воз и ныне там. У европейских политиков – своя правда, своя политика и своя риторика, в основе которой, похоже, лежит одно – стремление решать все через силу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорю открыто и прямо. Если стратегически нацелены на нормальное сосуществование, не старайтесь переделать нас, а мы не будем вас. У нас свой менталитет, своя культура, свой исторический этап развития общества. Идеологической, как и любой другой агрессии, мы не приемлем. А напряженные внешние условия вы же нам и создали. Еще и подрывную деятельность ведут. Купили с потрохами десяток-другой наших и российских беглых и рисуют им имидж чуть ли не законной власти в Беларуси и России. А потом кричат: «Диктатура! Путин, Лукашенко – соагрессоры». Переживем! Сейчас к реалистичному разговору с Минском в Европе, похоже, еще не готовы. Не видят у нас переговорных позиций, которые есть у ряда других стран, вроде природных богатств. Но у нас есть здравый смысл, выдержка, ресурс стратегического положения и способность быть мостом, как это было всегда, между Западом и Востоком. Я же хочу исходить из убеждения, что в интересах европейцев лежит, как минимум, мирное сосуществование. Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, но руку притягиваем. Это не рука просящего, это рука имеющего собственное достоинство партнера, который предлагает сообща искренне работать ради мира для наших детей и внуков.