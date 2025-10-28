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В Эстонии предложили создать «военный шенген»

28 октября 2025 10:47
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Учитывая последние действия прибалтов, в том числе закрытие Литвой границы с нашей страной, оружие теперь должно кататься по Европе вместо туристов. Так, эстонский министр обороны предложил ЕС создать «военный шенген», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии предложили создать «военный шенген»-2

Ханно Певкур считает, что это еще быстрее поможет доставлять вооружения из одной страны в другую. Чиновник, видимо, забыл, что планирование обороны – это задачи НАТО. Гениальный стратег также предложил Евросоюзу начать коллективно решать – оказывать ли военную помощь его участникам, ведь сейчас на нее скидываются также совместно.

Отметим, ранее анонсированный Еврокомиссией фонд из займов размером 800 миллиардов евро уже обзавелся солидной очередью. Первой деньги на милитаризацию запросила Польша, после союзников начнет разорять Прибалтика и Германия.

# НАТО

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