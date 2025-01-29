Число жертв при давке на фестивале в Индии выросло до 17

Как пишут индийские СМИ, есть опасения, что это число может достичь 50 человек. Около 60 пострадавших находятся в больницах, некоторые из них в тяжелом состоянии. Власти пока не сделали официальных заявлений, так как на месте трагедии до сих пор работают следователи и медики. Все произошло после того, как десятки человек решили перелезть через ограждения, чтобы принять участие в шествии. Несколько из них упали, из-за чего началась давка и возникла паника. Службе безопасности, несмотря на все усилия, не удалось взять ситуацию под контроль и остановить толпу.