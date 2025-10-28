Британцы в Прибалтике нашли способ противостоять РФ – Bloomberg

Британские военные, дислоцированные на бывшей советской базе в Латвии, начали использовать специализированную коммуникационную сеть для координации действий артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и боевых машин. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам бригадного генерала Мэтта Льюиса, цель состоит в том, чтобы повысить эффективность небольшой армии на обширной территории. Новая технология, по мнению военных, способна изменить характер боевых действий в случае возникновения конфликта в странах Балтии.

Ранее в Великобритании выразили обеспокоенность завершением испытаний российской ракеты «Буревестник».

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