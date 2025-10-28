Ямайка содрогнулась под натиском урагана «Мелисса» – 3 человека погибли

Ямайка содрогнулась под натиском самого сильного в 2025 году урагана «Мелисса». Жертвами мощного шторма уже стали три человека. Смерч принес с собой оползни, разрушения, отключение электричества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти открыли 900 убежищ и остановили работу двух международных аэропортов. Проводится эвакуация людей. «Мелиссе» присвоена пятая – наивысшая категория угрозы. Ураган продолжает набирать силу. Высота штормового нагона воды может достигать четырех метров, скорость ветра достигает чудовищных 280 километров в час. При этом «Мелисса» не останавливается на достигнутом. На прошлой неделе ураган оставил в бедственном положении Гаити и Доминиканскую Республику. По данным метеорологов, следующая жертва смерча – Куба, где уже эвакуированы более 600 тысяч человек. Затем «Мелисса» обрушится на Багамские острова.