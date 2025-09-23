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В индийской Калькутте из-за сильных дождей погибли пять человек

23 сентября 2025 07:37
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Пять человек погибли, еще десятки пострадали в результате мощных ливней, которые обрушились на индийскую Калькутту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Городские улицы превратились в бурные реки, сметающие все на своем пути.

В индийской Калькутте из-за сильных дождей погибли пять человек-2

Затоплены целые районы, нарушено движение транспорта. Некоторые дома оказались под водой. Есть перебои и с воздушным сообщением – в местном аэропорту затоплена взлетно-посадочная полоса. В индийском Гидромете сообщили, что дожди будут продолжаться еще несколько дней.

Жителей Филиппин эвакуировали из-за супертайфуна «Рагаса».

# Природные катаклизмы # Новости Индии

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