В индийской Калькутте из-за сильных дождей погибли пять человек

Пять человек погибли, еще десятки пострадали в результате мощных ливней, которые обрушились на индийскую Калькутту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Городские улицы превратились в бурные реки, сметающие все на своем пути.
Пять человек погибли, еще десятки пострадали в результате мощных ливней, которые обрушились на индийскую Калькутту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Городские улицы превратились в бурные реки, сметающие все на своем пути.
Затоплены целые районы, нарушено движение транспорта. Некоторые дома оказались под водой. Есть перебои и с воздушным сообщением – в местном аэропорту затоплена взлетно-посадочная полоса. В индийском Гидромете сообщили, что дожди будут продолжаться еще несколько дней.
Жителей Филиппин эвакуировали из-за супертайфуна «Рагаса».