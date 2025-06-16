В Индии погибли четыре человека при обрушении моста

Пешеходный мост вместе с туристами обрушился на западе Индии. ЧП произошло во время фестиваля. Известно о четырех погибших, еще более полусотни человек доставлены в больницы с различными травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые – в тяжелом состоянии.

По данным властей, в ожидании праздника на мосту скопилось около 150 человек. Все они хотели посмотреть на ежегодный «Фестиваль дождя». Однако, построенное 30 лет назад сооружение не выдержало: конструкция рухнула в воду. На фоне недавних ливней река вышла из берегов, людей унесло сильным течением. Сейчас на месте происшествия проходит масштабная поисково-спасательная операция. Власти распорядились провести проверку всех мостов.