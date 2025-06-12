Крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа – эксперт
Весь мир в эти минуты со скорбью наблюдает за происходящим в Индии. В главном управлении гражданской авиации страны не рассчитывают, что кто-то из 242-х человек, летевших на борту разбившегося самолета, выжил. Среди них – 11 детей, 2 пилота и 10 бортпроводников.
В МИД Беларуси сообщили, что граждан нашей страны – на борту не было. В самолете летели пассажиры из Индии, Британии, Португалии и Канады. Напомним, что 12 июня утром на западе Индии потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 787, следовавший из Ахмадабада в Лондон, вскоре после взлета стал внезапно снижаться и рухнул в жилом квартале.
Воздушное судно угодило прямо в здание студенческого общежития. Перед вылетом бак самолета был полностью заправлен, потому за взрывом последовал сильный пожар. Он распространился и на здание, которое частично обрушилось. По предварительным данным, пять студентов-медиков погибли, порядка 40 человек на земле – получили ранения.
На месте ведется поисково-спасательная операция. Но работу специалистов значительно затрудняют обломки воздушного судна и густой дым. Что послужило причиной трагедии – по-прежнему неизвестно.
Анита Мендиратта, авиационный эксперт:
Крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров такого типа. Он считается одним из самых надежных самолетов. Очень важно провести расследование в эти непосредственные часы, потому что причиной падения может стать как непогода, так и ошибка пилота, что завтра уже узнать будет невозможно. Хотя учитывая, что у капитана было более 8 тысяч часов опыта, а самолету всего 11 лет, я склоняюсь к тому, что неисправность судна – не является причиной.
В аэропорту Ахмадабада сообщили, что воздушное пространство над штатом, где произошло ЧП, вскоре будет открыто. Воздушная гавань возобновляет работу после кратковременного закрытия. Сообщается, что Великобритания, куда должен был прилететь потерпевший крушение самолет, сотрудничает с властями Индии для срочного установления фактов, связанных с крушением самолета и оказания поддержки пострадавшим.