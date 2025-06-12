Крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа – эксперт

Весь мир в эти минуты со скорбью наблюдает за происходящим в Индии. В главном управлении гражданской авиации страны не рассчитывают, что кто-то из 242-х человек, летевших на борту разбившегося самолета, выжил. Среди них – 11 детей, 2 пилота и 10 бортпроводников. В МИД Беларуси сообщили, что граждан нашей страны – на борту не было. В самолете летели пассажиры из Индии, Британии, Португалии и Канады. Напомним, что 12 июня утром на западе Индии потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 787, следовавший из Ахмадабада в Лондон, вскоре после взлета стал внезапно снижаться и рухнул в жилом квартале.

Воздушное судно угодило прямо в здание студенческого общежития. Перед вылетом бак самолета был полностью заправлен, потому за взрывом последовал сильный пожар. Он распространился и на здание, которое частично обрушилось. По предварительным данным, пять студентов-медиков погибли, порядка 40 человек на земле – получили ранения. На месте ведется поисково-спасательная операция. Но работу специалистов значительно затрудняют обломки воздушного судна и густой дым. Что послужило причиной трагедии – по-прежнему неизвестно.