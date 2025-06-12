В авиакатастрофе в Индии выжил один пассажир

Одна из самых страшных авиакатастроф в истории Индии произошла утром 12 июня. Самолет, на борту которого находилось 242 человека, в том числе 11 детей и 2 младенца, потерпел крушение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В главном управлении гражданской авиации страны не рассчитывали, что кому-то из пассажиров удалось спастись. Однако чудом под завалами был найден один выживший. Физически он не пострадал, от комментариев отказался.

Напомним, Boeing 787 авиакомпании Air India, следовавший из Ахмедабада в Лондон, через несколько секунд после взлета внезапно потерял высоту и рухнул в жилом квартале. Момент крушения засняли очевидцы.