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В авиакатастрофе в Индии выжил один пассажир

12 июня 2025 17:51
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Одна из самых страшных авиакатастроф в истории Индии произошла утром 12 июня. Самолет, на борту которого находилось 242 человека, в том числе 11 детей и 2 младенца, потерпел крушение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В главном управлении гражданской авиации страны не рассчитывали, что кому-то из пассажиров удалось спастись. Однако чудом под завалами был найден один выживший. Физически он не пострадал, от комментариев отказался.

Напомним, Boeing 787 авиакомпании Air India, следовавший из Ахмедабада в Лондон, через несколько секунд после взлета внезапно потерял высоту и рухнул в жилом квартале. Момент крушения засняли очевидцы.

В авиакатастрофе в Индии выжил один пассажир-2

В самолете находились граждане Индии, Британии, Португалии и Канады. В МИД Беларуси сообщили, что наших соотечественников на борту не было. Воздушное судно упало на крышу студенческого общежития. Лайнер и здание охватило пламя. Лишь после того, как пожар был потушен, спасатели смогли приступить к поисковой операции. Она продолжается и сейчас. 

В авиакатастрофе в Индии выжил один пассажир-4

По предварительным данным, в результате катастрофы погибли 5 студентов-медиков, порядка 50 человек на земле получили ранения. Специалисты уже успели расчистить 80 % территории. Что именно послужило причиной трагедии, пока неизвестно. По одной из версий, в двигатели самолета попали птицы. 

К этому моменту обнаружены тела 204 человек. Погибших доставляют в местную государственную больницу для опознания. 

Крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа – эксперт. Читайте здесь. 

# ЧП # Новости Индии # Крушение

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