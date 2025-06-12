В авиакатастрофе в Индии выжил один пассажир
Одна из самых страшных авиакатастроф в истории Индии произошла утром 12 июня. Самолет, на борту которого находилось 242 человека, в том числе 11 детей и 2 младенца, потерпел крушение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В главном управлении гражданской авиации страны не рассчитывали, что кому-то из пассажиров удалось спастись. Однако чудом под завалами был найден один выживший. Физически он не пострадал, от комментариев отказался.
Напомним, Boeing 787 авиакомпании Air India, следовавший из Ахмедабада в Лондон, через несколько секунд после взлета внезапно потерял высоту и рухнул в жилом квартале. Момент крушения засняли очевидцы.
В самолете находились граждане Индии, Британии, Португалии и Канады. В МИД Беларуси сообщили, что наших соотечественников на борту не было. Воздушное судно упало на крышу студенческого общежития. Лайнер и здание охватило пламя. Лишь после того, как пожар был потушен, спасатели смогли приступить к поисковой операции. Она продолжается и сейчас.
По предварительным данным, в результате катастрофы погибли 5 студентов-медиков, порядка 50 человек на земле получили ранения. Специалисты уже успели расчистить 80 % территории. Что именно послужило причиной трагедии, пока неизвестно. По одной из версий, в двигатели самолета попали птицы.
К этому моменту обнаружены тела 204 человек. Погибших доставляют в местную государственную больницу для опознания.
Крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа – эксперт. Читайте здесь.